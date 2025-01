Promozione, il recupero finisce 0-1 per la Biagio. Pergolese al tappeto in dieci, decide Tamburini in extremis

PERGOLESE

0

BIAGIO NAZZARO

1

PERGOLESE: Aluigi, Marinelli (66’ Bartolucci), Anastasi (72’Bucefalo), Lattanzi Elia, Rebiscini,Luciani,Fontana, Gaia,Ghetti(83’ Pierpaoli),Giudici (66’Lattanzi Francesco),Montagnoli All.Guiducci

BIAGIO NAZZARO: Bottaluscio, Doria, Medici, Cardinali, Tamburini,Compagnucci, Rossini(Severini), Cecchetti, Ottaviani, Carboni (83’ Gabrielloni), Parasecoli. All. Fenucci

Arbitro: Denti di Pesaro

Rete: 87’ Tamburini

Note: ammoniti Medici, Ghetti, Doria, Montagnoli, Luciani Espulso: 73’ Luciani per doppia ammonizione Ang.: 4-6 Recuperi: 1’+3’

Alla fine il recupero, meglio la prosecuzione, va alla Biagio Nazzaro. Si riparte dal 15’ del primo tempo dopo la sospensione dell’8 dicembre scorso per infortunio grave a Salciccia, trauma cranico dopo aver sbattuto la testa nel muretto di recinzione. Salciccia che è in convalescenza, sarà sottoposto a Tac la settimana prossima; se il responso darà buone notizie, potrà riprendersi ad allenare.

La Biagio Nazzaro ha tenuto meglio il campo e con la superiorità numerica degli ultimi venti minuti ha fatto sua la posta in palio. Al 33’ un cross dalla linea destra di Parasecoli viene anticipato dalla difesa locale. Due minuti più tardi su cross di Montagnoli, Anastasi calcia ma non riesce ad inquadrare la porta e manda alto. Al 39’ punizione battuta da Carboni, Aluigi para facilmente. Al 41’ grande occasione per Ghetti che fugge via ai difensori locali entra in area, non ha la freddezza di tirare in porta, cade e l’arbitro lo ammonisce. Nella ripresa, al 10’ Ottaviani ruba palla sulla tre quarti a Rebiscini, tira ma Aluigi respinge; sulla ribattuta Rossini non riesce a segnare. Al 17’ sugli sviluppi di un calcio d’ angolo, Cardinali colpisce di testa impegnando Aluigi in una gran parata che devia sulla traversa. La Pergolese rimane in dieci al 73’ dopo l’espusione di Luciani ammonito due volte nell’arco di quattro minuti per aver commesso due falli nella metà campo. Al 78’ è Parasecoli a rendersi pericoloso entrando in area ma Aluigi si fa trovare pronto facendo sua la sfera. Al 87’ dopo calcio d’angolo ,Tamburini si gira in area e insacca in rete per lo 0-1 decisivo. La Biagio Nazzaro vince a Pergola e aggancia in classifica il gruppone delle squadre a 24 punti. Per la Pergolese una sconfitta bruciante visto che fino a pochi minuti dal termine aveva resistito in dieci.

Classifica: Vismara, Fermignanese 32, Vigor Castelfidardo 28, Marina 27, Jesina 26, Tavullia Valfoglia, GabicceGradara, Villa San Martino, Biagio Nazzaro 24, Pegolese 19, Moie Vallessina17, S. Orso, Sassoferrato 16, BarbaraMonserra 15, Lunano 13, Appignanese 8.

Andrea Pedaletti