Promozione. Il Rimini batte lo Scandiano e balza in vetta alla classifica

Il Rimini vince e balza in testa alla classifica. Le biancorosse, grazie alle reti messe a segno da Novembrini e Quercioli, davanti al pubblico amico non lasciano scampo allo Sporting Scandiano (2-0) e si portano in testa al fianco della Sammartinese sfruttando il rinvio di tante gare della terza giornata. Rimini: Blatti, Pozzi, Protti, Mauri (26’ st Vicini), Quercioli (40’ st Spadazzi), Zazzeroni, Zangheri, Giusini (3’ st Buda), Novembrini (29’ st Crinelli), Mariotti, Iannotti (32’ st Morelli). A disp.: Fornari, Vannucci, Ferrini, Lazzaretti. All.: A. De Angelis.

Promozione (3ª giornata): Granata-Sammartinese (rinviata), Hic Sunt Leones-Femminile Riccione squadra B (rinviata), Rimini-Sporting Scandiano 2-0, Centro polivalente Limidi-Pgs Smile (rinviata). A riposo il Real Sala Bolognese.

Classifica: Rimini, Sammartinese 16; Real Sala Bolognese, Pgs Smile, Sporting Scandiano 12; Hic Sunt Leones 6; Granata 3; Centro polivalente Limidi 0. Fuori classifica: Femminile Riccione squadra B 7.