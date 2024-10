Promozione Il ruggito della Fermignanese

La sesta giornata del girone di andata in Promozione ha portato la Fermignanese in vetta con 1 punto di vantaggio sul Tavullia Valfoglia e 3 sul Villa San Martino. La differenza tra il vertice e la coda dove posiziona l’Appignanese è di 11 punti.

I numeri. L’ultimo turno ha partorito 7 vittorie (3 dalle viaggianti) su 8 gare. E’ arrivata la prima vittoria stagionale per la Pergolese e per la Biagio Nazzaro, l’Appignanese rimane l’unica a non aver gioito ancora per il successo. Ha cambiato marcia il Sant’Orso: dopo le sconfitte nelle prime 3 partite ha incamerato 3 vittorie. Anche la Vigor Castelfidardo era partita male (3 sconfitte) ma nelle ultime tre gare ha messo in cascina 7 punti.

Saltate tre panchine. È Mirco Omiccioli, ex allenatore dell’Urbania il nuovo mister della Jesina che ha interrotto il rapporto con Igor Giorgini. Omiccioli ieri ha diretto il suo primo allenamento. Saltata la panchina anche del Sassoferrato, sollevato dall’incarico mister Belisario Favorini , al suo posto è subentrato Samuele Gobbi già trainer della Juniores Regionale. Come è noto anche il Lunano ha dato il ben servito a mister Renzi. Il team del presidente Galletti dopo la sconfitta all’esordio aveva incamerato due vittorie, hanno fatto poi seguito tre sconfitte che sono costate il posto aL mister. Per la sostituzione si parla di Gastone Mariotti (ex Atletico Gallo) o di Anconeo Ceccarini (ex Urbino), ma la dirigenza sta vagliando anche altri nomi.

La capolista. L’allenatore della Fermignanese Simone Pazzaglia che guida la graduatoria così commenta la vittoria a Sassoferrato: "Da parte nostra è stata una buona partita. Ci ha aperto la strada un loro autogol e un episodio per noi fortunato ma siamo stati bravi a mettere pressione agli avversari e metterli nelle condizioni di poter sbagliare. Poi abbiamo raddoppiato con un bel gol di Cantucci e legittimato la vittoria creando altre situazioni senza concedere praticamente nulla. Vittoria meritata. Il campionato è ancora all’inizio, la classifica non è ancora veritiera. Solo dopo dieci, undici partite si potrà saperne qualcosa in più".

Il primo successo stagionale stagionale della Pergolese ottenuto tra l’altro sul campo dell’ex capolista (Tavullia Valfoglia) è commentato dal mister della ‘volante’ Max Guiducci: "Siamo andati a giocare senza guardare la classifica, conoscevamo le loro potenzialità e dovevamo essere quasi perfetti. I ragazzi hanno fatto un’ottima gara, sono stati bravi e abbiamo riportato a casa 3 punti meritati". Vittoria importante (la seconda della stagione) anche quella del Vismara contro il quotato Marina. "Contro una squadra quadrata e di qualità – osserva mister Pierangelo Fulgini – abbiamo vinto una partita importante attraverso una prova di intensità e compattezza. Complimenti ai ragazzi che cominciano ad attuar modi diversi per arrivare all’obiettivo".

Per il Gabicce Gradara primo ko sul campo della Vigor Castelfidardo che grazie a questi tre punti l’ha agganciato in classifica a quota sette punti. "Usciamo da Castelfidardo a mani vuote – dice il ds Magi – ci consoliamo con la prova convincente di tutta la squadra. E’ rientrato Dominici e la sua prova è stata di spessore, ma tutti coloro che sono stati chiamati in causa hanno fatto in pieno la loro parte. Abbiamo giocato di squadra, mostrando una buona qualità e creando occasioni che avrebbero meritato miglior sorte".

Mercato. Il Vismara del presidente Parlani ha ingaggiato l’attaccante Tommaso Mazzari classe 2005, dal K. Sport Montecchio Gallo: nelle ultime tre stagioni ha sempre fatto parte della rosa della prima squadra da protagonista. Esterno alto, estroso ed eclettico, può essere impiegato in più ruoli in attacco.

Amedeo Pisciolini