Promozione. Il Santarcangelo batte due colpi

Con i gol di Zaghini e Cecconi, d’anticipo, lo Young Santarcangelo al ’Mazzola’ non ha lasciato scampo al Verucchio (2-0). In campo oggi il Misano che al Santamonica se la vedrà con il Fratta Terme secondo della classe. Riccione in casa della Savignanese.

Promozione. Girone D (27ª giornata, ore 14.30): Bakia Cesenatico-Edelweiss, Bellariva Virtus-Classe, Forlimpopoli-Civitella, Cervia United-Sparta Castelbolognese, Diegaro-Frugesport, Misano-Fratta Terme, Savignanese-Riccione, Stella-San Pietro in Vincoli. Ieri: Young Santarcangelo-Verucchio 2-0.

Classifica: Misano 62; Fratta Terme 59; Young Santarcangelo 57; Riccione, Cervia United 47; Diegaro 43; Classe 40; Bakia Cesenatico 36; Civitella 34; Savignanese, San Pietro in Vincoli 32; Stella, Sparta Castelbolognese 31; Forlimpopoli 23; Bellariva Virtus 22; Edelweiss 21; Verucchio 20; Frugesport 16.