Promozione: il Subbiano impegnato nella gara con l’Antella. Esame Pienza per Laurenzi. Sansovino con il Montalcino

AREZZO

Riparte il campionato di Promozione questo pomeriggio con appuntamento alle 14.30. Una sorta di esame alla luce delle incognite che regolano sempre il primo turno dopo lo stop. Gli occhi sono puntati ovviamente sulle posizione nobili della graduatoria. Giusto per fare qualche esempio la capolista Affrico che ha cinque punti di margine sul Grassina secondo e sette sulla Sansovino cerca conferme ospitando il Fiesole nel derby tutto fiorentino. Per il Grassina sfida casalinga contro un Casentino Academy che ha chiuso il 2023 con una vittoria restando lontano dalla zona rossa. Ecco quindi la Sansovino di Enrico Testini. La squadra della Valdichiana ha ripreso la marcia dopo alcuni pareggi e adesso oltre al morale sorride anche la classifica. I punti di distacco dal vertice sono sette è vero, ma la Sansovino ha qualità e giocatori al rientro dopo gli infortuni e soprattutto un super Miccio, autore di gol pesanti prima della sosta. Avversario dei savinesi oggi alle 14.30 sarà il Montalcino. Per l’Alberoro di Bernacchia invece, quinto in classifica, appuntamento in casa della Settignanese per cercare di tornare alla vittoria dopo alcuni giri a vuoto dove sono mancati i risultati ma non le prestazioni. Per il Subbiano di Giusti invece ecco l’Antella 99 tra le mura amiche. Un vero e proprio esame di maturità per capire se il momento più difficile dei gialloblù è alle spalle.

Sfida delicata per il Montagnano. I ragazzi di Laurenzi, grazie anche al mercato di riparazione, hanno iniziato a scalare la classifica. Hanno 16 punti, a meno tre dalla salvezza diretta e oggi servirà vincere lo scontro diretto contro un Pienza penultimo ma che con l’arrivo del tecnico Peruzzi ha ritrovato la vittoria. Fanalino di coda il Lucignano di Gennaioli che si gioca molto in casa del Torrenieri per non perdere contatto dalle dirette concorrenti.