Promozione. Il Torrita vince e recupera speranze per la salvezza

TORRITA

1

DICOMANO

0

TORRITA: Pasqui, Bartoli, Leti K., Bidini, Verdiani, Mancini, El Bassraoui, Sinopoli, Bianconi, Conteh, Esposito. Panchina: Di Renzone, Leti M., Bruni, Tripi, Doda, Bonomini, Soumahoro, Meacci, Sacco. Allenatore Gifuni

DICOMANO: Maionchi, Giordani, Cosi, Pierattini, Pecorai, Castri, Metafonti, Valoriani, Zepponi, Lemmi, Cicalini. Panchina: Martini S., Masi, Pilacchi, Aprea, Caramelli, De Cao, Bacocci, Pretelli. Allenatore Diotaiuti

Arbitro Ponzalli di Prato.

Rete: 93’ Leti K.

TORRITA – Vittoria pesantissima per il fanalino di coda del girone C di Promozione Torrita che nell’ultima giornata di andata batte in casa il Dicomano accorciando in classifica sulle concorrenti per la salvezza. La formazione di Gifuni, alla seconda gara sulla panchina biancoazzurra, attacca tutta la sfida ma trova il gol solo nel finale grazie a Kol Leti che batte Maionchi al 3’ di recupero rilanciando le speranze di permanenza in categoria della formazione chianina.