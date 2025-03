Promozione. Il Viaccia pareggia a Larciano. Un punto che ormai non serve più

Un pareggio esterno senza reti, che permette di tornare a casa con un punto. È quel che il Viaccia ha colto ieri a Larciano, nel match valido per la penultima giornata del campionato di Promozione contro la Lampo Meridien e finito appunto 0-0. Coach Federico Facchini, nonostante la retrocessione in Prima Categoria divenuta realtà otto giorni fa, aveva garantito e confermato più volte l’intenzione di onorare il torneo dando il massimo fino alla fine, approfittandone magari per iniziare a pianificare le mosse del prossimo anno e concedere minuti a chi fin qui ha giocato meno per maturare ulteriore esperienza.

È così è stato: un po’ di turnover ha comunque prodotto una gara interessante, con il sodalizio pratese che ha avuto qualche opportunità per passare in vantaggio al pari dei padroni di casa.

Con questo pareggio, Ferroni e compagni sono saliti a quota 14 punti nella classifica del girone A di Promozione, pur restando all’ultimo posto. Prima del "rompete le righe" stagionale c’è però l’ultimo impegno: domenica prossima al Ribelli arriverà la Larcianese, per un’altra sfida che negli ultimi anni non è mai mancata. E chiudere con un risultato positivo sarebbe certamente di buon auspicio. Per il morale in primis.

g. f.