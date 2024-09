Promozione. Il Viaccia prova a fare il bis contro il Cubino

"Non sottovalutiamo il Cubino, perché in coppa hanno fatto giocare molte seconde linee e qualche giocatore della juniores". Non si fida Andrea Bellini, allenatore del Viaccia, alla vigilia della sfida valida come terza giornata di andata del girone A di Promozione, che vedrà i suoi ragazzi, oggi alle 15.30, ospitare ancora una volta i fiorentini dell’ Fc Cubino. I pratesi sono reduci dalla roboante vittoria ottenuta mercoledì scorso in coppa Italia proprio contro il Cubino, già eliminato dalla competizione, ma in campionato hanno stentato in questo avvio, mettendo insieme due sconfitte consecutive, mentre i fiorentini veleggiano in testa alla classifica a punteggio pieno.

Proprio per questo il tecnico del Viaccia non si fida di questo match: "Hanno vinto due partite non semplici. Siamo reduci dall’ottima prestazione in coppa, proprio contro di loro, ma affronteremo una squadra completamente diversa, come uomini in campo e come motivazioni – insiste Bellini -. Vincere fa sempre bene e quindi arriviamo alla sfida col morale alto, ma dobbiamo confermarci in campionato. Ho avuto buone risposte da ragazzi che avevano giocato meno fin qui in stagione e quindi sono sereno. Ci troveremo di fronte una formazione che comunque gioca assieme da tanto tempo. Di sicuro servirà maggiore attenzione in fase difensiva sui calci piazzati, per evitare di concedere gol facili". Non eccelsa la situazione a livello di organico per il Viaccia, specialmente nel reparto offensivo: "Purtroppo nella sfida di coppa si è fatto male Tomberli (foto), che si aggiunge all’infortunato Del Re. Erano le uniche due prime punte vere della rosa. Mancheranno anche due giocatori offensivi, infortunati da tempo, come Vannucci e Ridolfi, quindi in avanti dovrò inventare qualcosa – conclude Bellini -. Dietro rientrerà a disposizione, ma con un solo allenamento sulle gambe, il centrale Maiolino. Ho comunque piena fiducia nei ragazzi che andranno in campo".

L. M.