Promozione Impresa del Canaletto, ok il Don Bosco

Riprende il ritmo vincente il Canaletto Sepor che fa.. quaranta. La formazione spezzina è andata a prendersi una preziosa vittoria 2-1 sul campo della Caperanese, seconda forza del campionato di Promozione girone B. Gli spezzini stanno disputando un ottimo girone di ritorno, interrotto soltanto qualche domenica fa dalla sconfitta al "Miro Luperi" contro la Tarros Sarzanese. Poi dopo il successivo pareggio casalingo prima della sosta contro il Vallescriva i ragazzi diretti dal tecnico Massimo Plicanti si sono presentati alla trasferta al cospetto di un avversario molto ben attrezzato. I ’canarini’ sono stati molto bravi a non perdere lucidità dopo il vantaggio lampo dei padroni di casa arrivato dopo soltanto 3 minuti di gioco firmato dal solito cecchino Mosto. Luca Vanni ha pareggiato dagli sviluppi di un calcio d’angolo e poi in avvio di ripresa il portiere spezzino Mazzini ha salvato il risultato parando un calcio di rigore. Il gran gol realizzato da Galloro al 72’ ha consentito al Canaletto Sepor di espugnare un campo davvero insidioso raggiungendo la quota dei 40 punti. Un bel regalo anche per la capolista Bogliasco che vincendo in goleada a Levanto ha allungato decisamente il passo e per la prima volta in questa stagione il divario dalle inseguitrici potrebbe essere diventato incolmabile.

Vittoria in chiave play-off, ora distanti solo un punto, per il Don Bosco che va sotto contro il Little Club James ma la ribalta con i gol di Cuccolo e Di Muri. Il 3-1 ancora di Cuccolo, prima del definitvo 3-2 genovese su rigore. Torna a sorridere anche l’Intercomunale Beverino che ha ottenuto il successo per 3-2 nel Tigullio contro il Psm Rapallo. La doppietta di Mozzachiodi e il guizzo di Cupini hanno consentito di ottenere un brillante risultato. Cade di misura il Cadimare, 2-1 col San Desiderio: agli spezzini non è bastato il gol di Mazzucchelli. Vittorie anche di Molassana e Vallescrivia che restano in lotta con Caperanese e Psm Rapallo nella corsa per la seconda posizione.

Massimo Merluzzi