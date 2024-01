Promozione, in campo alle 15: c’è Chiantigiana-Alberoro. Testini con il Casentino. Pari per il Montagnano

Si è aperta con un pareggio la 18esima giornata di campionato di Promozione. Il Montagnano di Laurenzi ottiene il nono risultato utile consecutivo, sfiorando il colpaccio nello scontro diretto con il Torrenieri. Due squadre appena sopra la zona rossa che cercavano l’allungo vincente. I torelli sbloccano l’incontro grazie a Romanò in avvio di ripresa ma i senesi, quasi allo scadere, su rigore pareggiano grazie alla rete di Venuto che non cambia quindi la classifica dei due club. Oggi alle 15 in campo tutte le altre. La capolista Affrico con i suoi sette punti di margine sulla Sansovino sarà di scena in casa contro il Grassina terzo in classifica. La Sansovino di Testini spera nel miglior risultato possibile dal campo dei fiorentini, con l’obbligo ovviamente di andare a prendere la vittoria contro il Casentino Academy in casa.

Per l’Alberoro di Bernacchia, reduce dal successo in Coppa Italia, esame di maturità in casa della Chiantigiana che insegue un posto sul trenino playoff. Incroci pericolosi a Subbiano dove i locali di Luca Giusti vogliono tre punti per allontanare zone turbolente e dove arriva il Lucignano di Alfredo Gennaioli, ultimo della classe, costretto solo a fare punti per ricucire lo strappo dal Montalcino penultimo, lontano un punto. Le altre partite in calendario, sempre con inizio alle ore 15, sono Antella-Pienza, Montalcino-Fiesole e Settignanese-Torrita.