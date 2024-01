Promozione - In palio le semifinali. Fiesole-Antella decisiva. Lebowski, sfida chiave

Oggi con orari diversi, si giocano i quarti di finale con gara unica che vede ancora in lizza tre squadre fiorentine: Antella, Fiesole e Lebowski. Per regolamento, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse il risultato di parità si effettueranno due tempi supplementari. Persistendo ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. Le gare in programma.

C.S. Lebowski-Belvedere (ore 14,30) arbitro Corti di Prato. Dopo l’ottimo successo in campionato sul Castiglioncello, anche in Coppa il desiderio della squadra allenata da Miliani è di accedere alla semifinale nonostante alcune assenze: l’attaccante Mazzoni, il difensore Sternini e il portiere Targioni. Per fortuna c’è il rientro dall’infortunio del portiere Galluzzo che sicuramente verrà schierato. Nella squadra ospite da non sottovalutare i vari Tantone, Guazzini e Folegnani giocatori di spessore che fanno di questo Belvedere un eccellente squadra che al "Fedi" si presenta però senza Veronesi squalificato, altro giocatore importante.

Fiesole-Antella 99 (ore 20,30) arbitro Pisaneschi di Pistoia. Al "Poggioloni" in notturna si gioca un derby che si preannuncia molto interessante fra due squadre che oltre ad essere nello stesso girone in campionato, ambiscono a passere il turno in Coppa. A chi toccherà scendere dal treno? Al campo la risposta. Per le formazioni, nel Fiesole di Selvaggio saranno assenti Marchi e Fantechi però rientra l’ex Meini. Nelle file dell’Antella del tecnico Morandi non ci saranno il difensore Biondi e l’attaccante Aprea, mentre Santucci è in forte dubbio.

Infine, queste le altre gare per l’accesso alle semifinali: Montalcino-Alberoro (ore 18) arbitro Leonetti di Firenze e San Marco Avenza-Larcianese (ore 19,30) arbitro Giacomelli di Pisa.

G. Pul.