Promozione. Junior Corticella,. Ceesay e Guerra firmano l’impresa

Continua a regalare sorprese e, di conseguenza, risultati inaspettati il girone C di Promozione. Delle prime cinque, solo una – la capolista Mesola – è riuscita a centrare l’intera posta in palio, con la classifica che parla ora di sei squadre in otto punti. L’unica big ad esultare è stata la capolista Mesola che, grazie al successo per 2-0 contro la quinta Valsanterno, si trova ora in vetta con tre lunghezze sulla principale inseguitrice Comacchiese. Comacchiese che, nonostante possa contare sulla migliore rosa di questo girone, è incappata nell’ennesima ed inaspettata sconfitta di questa stagione sul campo dell’ultima della classe Junior Corticella che, grazie alla vittoria per 2-0 contro la corazzata ferrarese, si guadagna il titolo di assoluta protagonista di questa giornata e si rilancia ulteriormente in chiave salvezza. Valsetta Lagaro (terzo) e Bentivoglio (quarto) sono usciti rispettivamente sconfitti dai campi di Atletico Castenaso e Petroniano, risultati che hanno permesso alla Centese, vittoriosa 2-0 contro l’Msp, di rifarsi sotto in zona playoff.

Ma, restando alle bolognesi, il Faro Gaggio non è riuscito ad andare oltre l’1-1 casalingo contro i X Martiri, il Trebbo ha impattato 2-2, tra le mura amiche, contro il Casumaro mentre il Felsina ha rimediato una brutta sconfitta interna, in chiave salvezza, contro la diretta rivale Consandolo.