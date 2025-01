Promozione. La Chiantigiana pareggia in trasferta. Poche occasioni da rete contro il Luco

LUCO0CHIANTIGIANA0

LUCO: Rizzo, Satta, Maritato, Giannini, Marucelli, Buzzigoli, Giani, Pelagatti, Guidotti, Turini, Cavicchi. Panchina: Falsettini, Rossi, Marini, Niccoli, Parri, Macchienelli, Privitera, Trotta. Allenatore Lucchesi

CHIANTIGIANA: Anselmi, Mulas, De Iorio Fe., Ticci, Posarelli, Machuca, Mazza, Galassi, Conforti, Milanesi, Galassi. Panchina: Baldi, Lellis, Minucci, Annunziata, Costanti, Ballerini, Tosi. Allenatore Zanelli

Arbitro: Ferri Gori di Arezzo (Petri-Camilli).

GREZZANO (FI) – Buon pareggio per una Chiantigiana ancora in convalescenza ma capace di ottenere un punto importante sull’ostico campo del Luco. La gara di ieri nel Mugello è stata davvero poco spettacolare, sia per l’importanza della posta in palio sia per le condizioni atmosferiche. Occasioni da rete pochissime da entrambe le parti. La più clamorosa è capitata al giocatore della Chiantigiana Galassi che però davanti al portiere di casa Rizzo non è riuscito a concretizzare. Nel finale le due squadre sembrano accontentarsi del pareggio. La squadra di Zanelli adesso è in piena zona playout e domenica è attesa dallo scontro diretto in casa del Dicomano, che è a +1.