Promozione. La Lampo si gode i nuovi acquisti. Dingozi sugli scudi, positiva la prova di Vettori

Il Lampo Meridien inizia il nuovo anno con una brillante e salutare vittoria. Tre punti guadagnati che permettono alla squadra di Magrini di rimanere attaccati al treno delle squadre vincenti. Ha sconfitto il San Piero a Sieve, una diretta concorrente alla corsa per il vertice dell’alta classifica. Il punteggio di 2-1 non rispecchia fedelmente l’andamento della partita. Per le occasioni avute e l’ottimo gioco messo in mostra dal Lampo Meridien, il vantaggio poteva essere molto più ampio. Nel secondo tempo, favoriti anche dalla superiorità numerica maturata al 42’ del primo tempo, i locali hanno creato numerose palle da rete. Sicuramente occorreva maggiore cattiveria sotto porta. Poi a 91’ il San Piero a Sieve ha accorciato le distanze e nei 3’ di recupero ha tentato il colpaccio del pareggio, che sarebbe stata un’autentica beffa per i padroni di casa.

Una vittoria meritata per il Lampo Meridien che ha messo in mostra i suoi nuovi arrivati. Ottimo l’esordio di Dingozi che ha sbloccato il risultato con una bella rete e ha prodotto tanto movimento là davanti. Buona la prestazione anche di Vettori, ottimo centrocampista che più volte ha tentato la via del gol. Nel secondo tempo è entrato Raffi per Pirone, facendo intravedere ottime potenzialità offensive. Dei ’vecchi’ ottimo il primo tempo di Pirone, autore di un gol e dell’assist a Dingozi. Nella prossima giornata, la 1ª di ritorno, il Lampo Meridien giocherà nuovamente ai Giardinetti contro il Settimello. Un’occasione da sfruttare per avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

m.m.