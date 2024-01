Promozione. La Portuense incassa la vittoria. Ora la zona playoff è più vicina

portuense

3

fossolo

1

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini, Sorrentino, Masiero, Ferrari, Formigoni, Bolognesi (18’st Allegrucci), Di Domenico (28’st Sarto), Melandri (42’st Fantoni), Pierfederici (39’st Fomete), Pansini (9’st Orlandi). A disp. Broccoli, Sovrani, Sassoli, Moratelli. All. Mariani.

FOSSOLO: Siracusa, Copello, Venturi (42’st Gjyzeli), Pierdomenico, Biasioli (20’st Locatelli), Fiammati (40’st Bondi), Scarallo (38’st Merighi), Lieti, Bunori (21’st Atzeni), Neri, Santaniello. A disp. Cordoni, Piazza, Suwareh. All. Santaniello.

Arbitro: Michele Franceschi di Ferrara.

Marcatori: 23’pt Formigoni, 3’st Scarallo, 29’st Sarto, 37’st Allegrucci.

Note: ammoniti Di Domenico, Copello, Venturi, Fiammati.

Seconda vittoria consecutiva per la Portuense, sia pure con qualche patema. Con i tre punti di ieri la fascia play off è sempre più vicina. La partita si sblocca al 23’ con Formigoni, che raccoglie di testa un cross al bacio di Melandri. Più avvincente il secondo tempo, che si apre con il pareggio degli ospiti: bella iniziativa di Pierdomenico sulla fascia sinistra, cross sul primo palo, Piovaccari esce a vuoto, Scarallo insacca di testa nella porta sguarnita. Reazione della Portuense, che si rende pericolosa già al 18’: Melandri dialoga con Orlandi, dal fondo suggerimento sul secondo palo per l’accorrente Pierfederici, che spreca da sotto misura. Pierfederici si riscatta subito dopo con una bella iniziativa, dal limite impegna Siracusa con una sassata sul primo palo. Al 29’ la formazione di casa torna in vantaggio con il nuovo entrato Sarto, che dopo un batti e ribatti in area trovo il corridoio giusto per sorprendere Siracusa. La Portuense non si accontenta e cala il tris al 37’ con Allegrucci. Il gol è il coronamento di una grande azione corale in velocità, cominciata da Sarto, proseguita da Melandri, colpo di tacco delizioso a smarcare Allegrucci, che finalizza in modo vincente. Nel finale il Fossolo si fa vedere con Santaniello, una bella girata in area che impegna Piovaccari con una parata a terra.

Franco Vanini