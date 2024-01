Promozione. La Real Cerretese è scatenata. Partita chiusa già all’intervallo

real cerretese

3

dicomano

0

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Grasseschi (75’ Menconi), Meucci, Lamberti, Mordaga, Melani (75’ Tolaini), Nieri (60’ Fioravanti), Masoni (85’ Tramacere Falco), Bouhafa, Cerboni (80’ Michelotti). A disp. Nigro, Lapi, Pisano, Fedi. All. Petroni.

ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO: Maionchi, Giordani, Cosi, Di Biasi (75’ Carnevale), Pantiferi, Crescioli, Nocentini (68’ Cheriff), Bencini, Zeni (35’ Paggetti), Faye (68’ Bertini), Nardoni. A disp. Martini S., Bacocci, El Maamouri, Caramelli, Fabbri. All. Governi.

Arbitro: Iglio di Prato (assistenti Luzi e Gioia del Valdarno).

Reti: 13’ e 44’ Lamberti, 43’ rig. Bouhafa.

CERRETO GUIDI – Avvio di 2024 con il botto per la Real Cerretese, che almeno fino a mercoledì potrà godersi il primato solitario del girone A di Promozione. Il Viareggio, capolista alla vigilia di questa ultima giornata di andata, si è infatti visto rinviare all’11 gennaio la sfida di Casalguidi per l’allerta meteo. Anche al Palatresi la partita è inevitabilmente condizionato da un terreno di gioco particolarmente pesante, alla luce delle piogge degli ultimi giorni, ma i padroni di casa lo mettono subito in discesa. Corre il 13’, infatti, quando sugli sviluppi di un corner di Bouhafa, il difensore Lamberti incorna di testa alle spalle di Maionchi.

A questo punto la sfida si fa particolarmente combattuta, con la Real Cerretese che la chiude ancor prima dell’intervallo. Al 43’ un tocco di mano in area di un difensore ospite su cross di Bouhafa costringe l’arbitro a indicare il dischetto con lo stesso bomber che raddoppia dagli undici metri. Passa un minuto e ancora Lamberti concede il bis di testa su azione da calcio d’angolo. Nella ripresa la Real Cerretese amministra senza patemi e, anzi, sfiora due volte il poker in contropiede con Bouhafa e il neo entrato Menconi. Su quest’ultimo provvidenziale l’intervento di piede di Maionchi.

Si.Ci.