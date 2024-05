Promozione. La Settempeda ha confermato il tecnico Ciattaglia

Le strade di Settempeda e mister Lorenzo Ciattaglia (foto) restano unite anche nel prossimo campionato di Promozione. La società biancorossa, infatti, ha reso noto ufficialmente di aver confermato il tecnico cingolano, artefice della vittoria del torneo di Prima categoria e protagonista, assieme ai suoi giocatori, di una stagione da incorniciare. La notizia era attesa da ambiente e tifosi. L’accordo è stato raggiunto nel corso di un colloquio in cui la dirigenza e Ciattaglia hanno fatto il punto della situazione – a stagione ormai conclusa (sabato la Settempeda è stata eliminata dalla corsa per il titolo regionale di categoria) – e hanno posto le basi per proseguire il rapporto di collaborazione. "Il primo fondamentale passo, ovvero decidere la guida tecnica, è stato compiuto – sottolinea il Club di San Severino – e ora bisogna iniziare a pianificare le prossime mosse volte alla costruzione della nuova squadra". Dunque, la Settempeda è pronta a riaffacciarsi in Promozione dopo nove stagioni di... "purgatorio", fra Seconda e Prima categoria. E lo fa proprio nell’annata che condurrà il sodalizio al traguardo dei cento anni di vita (1925-2025). Ecco perché il gruppo dirigente – guidato dalla famiglia Crescenzi – ha profuso il massimo sforzo, organizzativo ed economico, per riportare la squadra biancorossa a giocare in un campionato di livello regionale come, appunto, è la Promozione.

