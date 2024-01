Promozione: la squadra di bracaloni in campo con un solo obiettivo. Pontremolese, sfida delicata col Settimello dopo le ’bacchettate’ del presidente Aprili

Il campionato di Promozione si apre all’anno nuovo, oggi alle 14.30, affrontando l’ultima d’andata. Il turno inaugurale del 2024 passerà severamente al setaccio buoni e cattivi, senza concedere sconti. Per la Pontremolese è una sfida doppiamente delicata: perchè è la prima dopo la pausa natalizia – che rappresenta sempre un’incognita – perchè arriva dopo una brutta sconfitta che ha provocato una scossa di terremoto in casa lunigianese con le ’bacchettate’ del presidente Piergiorgio Aprili e perchè l’avversario, il Settimello, arriva al ’Lunezia’ deciso a conquistare punti salvezza. "Sono d’accordo nel definirla una partita molto importante – afferma il direttore tecnico della squadra azzurra Simone Lecchini – proprio perché viene dopo una sconfitta che ha assunto aspetti straordinari. Importante per noi sarà trovare il giusto approccio a una gara che non deve illuderci, perché contro ci troveremo un Settimello bisognoso di punti: la sua classifica parla chiaro, non può perdere. Ma noi pure, se vogliamo centrare l’obiettivo ribadito dal presidente Aprili nel faccia a faccia tenuto con la squadra in settimana. Fate voi". Non ci saranno i lungo degenti Parmigiani, Sancredi, Vignozzi, l’acciaccato Menichetti e lo squalificato Miceli; nuovamente disponibili Bellotti e Scaldarella.

Questa la probabile formazione: Razzoli, Gabrielli, Filippi, Verdi, Bresciani, Seghi, Grasselli, Vicari, Bruzzi, Petracci, Simonelli. All. Bracaloni.

Ebal.