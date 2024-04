Promozione: la squadra è a un passo dalla matematica retrocessione. Niente da fare per il Maliseti . Ormai salvarsi è quasi impossibile

Luco

LUCO: Rizzo, Arias, Cirillo, Cianferoni, Maenza, Parrini, Nencioli, Gianassi, Kuka, Marucelli, Trotta. A disp. De Sanctis, Satta, Maritato, Alivernini, Buzzigoli, Mascherini, Parri, Del Re, Capetta. All. Bellini.

MALISETI SEANO: Mardale, Aiazzi, Menichetti, Bambini, Peschi, Breschi, Cavalieri, Picchianti, Silva Reis, Robi, Sinteregan. A disp. Corradi, Menichetti F., Perillo, Rudalli, Llana, Shiqueri. All. Di Vivona.

Arbitro: Erriquez di Firenze.

Reti: 13’ e 22’ Maenza, 14’ Aiazzi, 29’ Sinteregan, 50’ Parrini.

Ancora una sconfitta, stavolta forse immeritata, per il Maliseti Seano, che lotta ad armi pari ma alla fine deve soccombere sul campo del Luco. Gli amaranto rimangono così in penultima posizione nel girone A di Promozione, davvero ad un passo dalla matematica retrocessione, con 18 punti e 5 lunghezze di distanza dalla terzultima in classifica, l’Alleanza Giovanile Dicomano. Pronti-via e i padroni di casa passano subito in vantaggio con un guizzo di Maenza.

Pareggio immediato del Maliseti, con due triangoli e cross per il bel colpo di testa di Aiazzi che rimette il risultato in equilibrio. Al 22’ grave disattenzione della squadra ospite, che regala una prateria a Parrini, bravo poi a pescare in area Maenza per il 2-1 . Prima della mezzora arriva anche l’ennesimo pareggio, il 2-2 di Sinteregan, che poco dopo rischia anche il 3-2 con un gran tiro a giro. Prima dell’intervallo Silva Reis in area quasi a botta asicura viene murato da un difensore locale. Il Luco si affaccia dalle parti di Mardale una sola volta, ma l’estremo difensore ospite vola per deviare in angolo. Si va al riposo sul 2-2.

Nella ripresa il Luco trova il vantaggio approfittando di una palla persa in fase offensiva dal Maliseti con la bordata di Maenza dalla distanza respinta in maniera non perfetta da Mardale, che in pratica lascia a disposizione di Parrini il facile tap-in del 3-2. Nei 40’ minuti successivi il Maliseti si lancia in avanti e crea varie occasioni per agguantare il pareggio, ma non trova mai lo spiraglio giusto e alla fine viene punito nel risultato.

L. M.