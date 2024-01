PROMOZIONE. L’anno inizia male per il Viaccia: è il Monsummano a portare a casa i tre punti

Viaccia

VIACCIA: Biancalani, Martinelli, Piampiani, Servillo, Maiolino, Ferroni, Querci, Wahabi, Tomberli, Rozzi, Bastogi. A disp.: Oliva, Torcasso, Papa, Melani, Martin, Medini, Caca, Fedele, Batacchi. All.: Ambrosio.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Covino, Perillo, Goti, Citti, Agnorelli, Ferrara, Moncini, Sordi, Vitiello, Saquella. A disp.: Baldi, Dal Porto, Tardiola, Mancino, Silvano, Malucchi, Bertelli, . All.: Matteoni.

Arbitro: Simoncini di Pontedera.

Reti: 43’ Ferrara, 50’ Sordi, 76’ Tomberli.

Niente da fare per il Viaccia, che riparte con una sconfitta casalinga nel 2024 e resta bloccato a metà classifica del girone A di Promozione con 23 punti, in attesa dei risultati odierni. Partita abbastanza equilibrata, con occasioni da entrambe le parti nella prima frazione di gara. Due belle parate del portiere ospite, Grasso, e due parate facili di Biancalani. Fino al 43’, insomma, poco da raccontare. Al 43’ il Monsummano però passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per due volte gli attaccanti pistoiesi riescono a colpire di testa prima dei difensori locali e, dopo la traversa iniziale, è Ferrara a ribadire in rete il vantaggio della squadra di Matteoni. Si va al riposo con il Viaccia sotto di una rete. Nella ripresa altra doccia fredda per gli uomini di mister Ambrosio, che al 50’ incassano la seconda rete, stavolta ad opera di Sordi, con un bel tiro dal limite dell’area, e si trovano sotto di due gol. La reazione dei padroni di casa è veemente e porta il Viaccia ad accorciare le distanze col guizzo di Tomberli al 76’. Inutili, però, nel finale gli assalti dei pratesi, che sbattono tutti contro il muro eretto dal Monsummano. Il risultato non cambia più e alla fine a portare a casa i tre punti in palio è la compagine ospite.

L. M.