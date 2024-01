Promozione: l’anticipo. L’Arcetana è tornata a esultare. Con il Castellarano non c’è partita

ARCETANA

ARCETANA: Giaroli, Tinarelli (38’ st Pacella), Pozzi, Vaccari (6’ st Pederzoli), Muratori, Lusvarghi, Borghi (16’ st Montanari), Turci (32’ st Corradini S.), Animah Barbari (38’ st Marino), Bernabei, Travagliati. A disp. Cammarota, Xhuvelaj, Pè, Pignatti. All. Paganelli.

CASTELLARANO: Paganelli, Longu, Ficarelli, Valmori, Paglia, Cavazzoli, Solla (35’ st Ingrami), Galli A. (23’ st Bertolani), Sula (1’ st Bettelli), Bovi (35’ st Tardini), Zagari. A disp. Frau, Andreoli, Pierini, Cissè, Spano. All. Bardelli.

Arbitro: Tronchini di Parma.

Reti: 2’ Animah Barbari (A), 22’ Travagliati (A); 43’ st Travagliati (A), 45’st Bettelli (C).

Note: ammonito Paglia.

Dopo 3 pareggi di fila, l’Arcetana si aggiudica l’anticipo contro il Castellarano e si porta provvisoriamente a 3 lunghezze dalla vetta. Alla prima occasione i locali passano a condurre, con Anmah Barbari che insacca sugli sviluppi di un corner di Bernabei; dopo un tentativo senza fortuna da parte degli ospiti con Bovi, che calcia a lato dal limite, arriva il raddoppio in un’azione simile a quella del vantaggio: stavolta è Travagliati, da posizione favorevole, a battere per la seconda volta Paganelli. Nella ripresa ancora Travagliati protagonista, con un palo colpito da posizione ravvicinata sull’assist di Bernabei; al 72’ Tinarelli calcia a lato da posizione favorevole, mentre dall’altra parte Ficarelli calcia di poco alto. Il 3-0 dell’Arcetana arriva a 2’ dalla fine, con Travagliati che fa doppietta su contropiede avviato da Corradini e rifinito da Marino. Al 90’ il gol della bandiera, ad opera di Bettelli, che fa centro con una conclusione in area piccola.