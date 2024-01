Promozione, le maremmane devono riscattarsi. Ma il turno propone avversari spigolosi

Diciottesimo turno in Promozione con molta voglia di riscatto per le formazioni maremmane. Il Belvedere prova a rialzare la testa dopo una settimana a dir poco negativa. Oltre al pareggio di domenica scorsa che ha fatto perdere terreno sulle prime della classe, in settimana è arrivata la scoppola di Coppa Italia. La formazione di mister Giallini oggi ospita i Colli Marittimi, squadra settima in classifica e con buon potenziale.

Trasferta a Saline, su un campo difficilissimo, per l’Atletico Maremma: i rossoverdi devono riprendere a correre per evitare di venire ripresi dalle formazioni che lottano per uscire dai playout. Stesso discorso per l’Invictasauro, squadra che ha gli stessi punti dell’Atletico, e che oggi però sarà sul campo di una delle due capoliste, ovvero il San Miniato Basso. Obiettivo tornare a casa almeno con un pareggio, anche se non sarà una passeggiata visto come i giallorossi, insieme alla Sestese, stanno facendo un grandissimo campionato. Turno casalingo per il Sant’Andrea che oggi ospita il Montelupo, ottava in classifica, per un incontro dove vincere è l’unica strada per la salvezza.