PROMOZIONE. L’Osteria Grande bloccata dal Solarolo

Si ferma a otto la striscia di vittorie di fila dell’Osteria Grande. Il team di Vito Melotti, capolista del girone C, ha infatti impattato 1-1 sul campo della terza forza del campionato Solarolo. Fortunatamente anche la principale antagonista Mesola non è andata oltre il pari sul terreno di gioco del Casumaro ed ecco che l’Osteria Grande resta dunque al primo posto in classifica con una lunghezza di vantaggio sulla stessa avversaria ferrarese. Restando in zona playoff, brutta battuta di arresto per l’Atletico Castenaso: il team di Gianni Mazzoni è infatti uscito sconfitto 3-0 dalla sfida in casa della Portuense. Bella vittoria interna, invece, per lo Junior Corticella di Fabrice Cavina che, al ‘Biavati’, ha regolato 2-1 il Placci Bubano. Pareggio in terra ravennate per il Felsina di Alessandro Ansaloni che, a Castel Bolognese, non è andato oltre l’1-1.

Anche l’Msp di Giuseppe Brunetti ha raccolto un pareggio in trasferta: in quel di Consandolo è infatti finita 2-2. Continua il momento complesso a livello di risultati del Trebbo. La band di Alessandro Valtorta è infatti uscita sconfitta 2-1 dal terreno di gioco della diretta rivale per la salvezza Fontanelice.

Nel derby bolognese andato in scena sabato in anticipo tra le ultime due della classe Anzolavino e Fossolo a spuntarla, con il punteggio di 2-1, sono stati i padroni di casa guidati da Eugenio Lanfranchi.

Nicola Baldini