Promozione. Luco cala il poker. Verdetto severo per il Torrita

TORRITA: Bettoni, Bartoli, Leti K. (80’ Mancini), Danieli Vaz, Bidini, Verdiani, Esposito, Bonomini, Bianconi (70’ El Bassraoui), Sacco, Conteh (80’ Meacci). A disposizione Refi, Leti M., Doda, Sinopoli. All. Brandi.

LUCO: Rizzo, Maritato, Rossi, Giannini, Marucelli, Buzzigoli, Giani, Caprio (46’ Pelagatti), Farina, Turini, Privitera. A disposizione Pampaloni, Satta, Marini, Ballerini, Parri, Urzetta, Cavicchi, Guidotti. All. Lucchesi.

Arbitro: Fracasso di Pisa; assistenti Dore e Braga di Pisa.

Reti: 7’ autorete, 46’ Giani, 51’ Buzzigoli, 79’ Pelagatti, 84’ Cavicchi.

TORRITA - Il Torrita si illude per un tempo, grazie al gol che al 7’ ha portato i biancoazzurri in vantaggio in seguito d un’autorete. Al 45’, tuttavia, il Luco pareggia con Giani. Nella ripresa inizia bene il Torrita ma alla prima occasione gli ospiti vanno in rete con Buzzigoli poi nel finale di partita arrotondano il punteggio con Pelagatti al 79’ e con Cavicchi all’84’. Risultato severo per i senesi. Bella gara del neoacquisto Verdiani.

G.S.