Promozione. Luco, dopo 12 anni si cambia. Carnevali nuovo presidente

Grandi novità per il Luco. La società mugellana, impegnata nel campionato di Promozione (dove è ancora in corsa per la qualificazione ai play-off), ha un nuovo presidente: si tratta di Franco Carnevali, che prende il posto di Marco Vivoli.

Il cambio è stato ufficializzato nei giorni scorsi, da un comunicato ufficiale dopo la riunione della società del Mugello: "Il presidente Marco Vivoli e il tesoriere Luca Vivoli, dopo 12 anni di ottimo lavoro con importanti, significativi, tangibili e prestigiosi risultati a livello societario e sportivo, hanno rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Il Consiglio di amministrazione ha eletto nuovo presidente Franco Carnevali, che fino a oggi aveva ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Polisportiva Luco Asd. Il neopresidente, nel corso della riunione, ha poi presentato anche i nuovi consiglieri che andranno ad ampliare l’attuale Consiglio di amministrazione della Polisportiva".

Insomma, il nuovo corso della società mugellana è iniziato sotto i migliori auspici con la voglia di migliorare e proseguire il percorso intrapreso con grande entusiasmo dal gruppo dirigente.