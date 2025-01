Promozione. Luco-Montagnano: 3-0 confermato. Respinto il ricorso degli aretini

Si è conclusa con piena soddisfazione per il Luco la complessa vicenda giudiziaria legata alla partita contro il Montagnano, disputata l’8 settembre 2024. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal Montagnano, confermando le decisioni precedentemente espresse sia dal Giudice Sportivo Territoriale, sia dalla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Toscana Figc-Lnd.

La Polisportiva Luco aveva già avuto ragione nelle precedenti istanze ed esprime soddisfazione per l’esito finale del procedimento, ringraziando i propri avvocati e il segretario Simone Parigi. La decisione stabilisce definitivamente la vittoria a tavolino del Luco per 3-0 e conferma la correttezza del club mugellano.

Dopo aver accolto il reclamo proposto dal Luco, era stata inflitta al Montagnano la sconfitta nella gara in questione e oltre a questo sono state inoltre comminate ammende a dirigenti e società aretina, insieme alla squalifica per una giornata a Kaspars Svarups, il calciatore irregolarmente in campo.

Ora il Luco potrà spostare l’attenzione dalle vicende giudiziarie e dedicarsi solo al calcio giocato e al campionato di Promozione dove ha un ruolo da protagonista.