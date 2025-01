Promozione Lunano è vivo, Vismara avvisato

Il campionato di Promozione oggi anticipa 7 sette gare su 8, valevoli per la prima giornata del girone di ritorno.

Appignanese-Villa San Martino. "Partita molto insidiosa – osserva alla vigilia del match il diesse dei pesaresi Luca Bocci – l’Appignanese ha cambiato qualche pedina e vorrà cominciare la risalita per la salvezza. Dovremmo avere la testa giusta per fare una partita tosta e dispendiosa, abbiamo due squalificati più qualche defezione per infortunio ma siamo fiduciosi di fare bene". Qui si gioca alle ore 15.

Barbara Monserra-Unione Calcio Pergolese. " Il 2025 per noi – commenta il presidente della Pergolese Enrico Rossi – si apre subito con una partita difficile contro il Barbara, squadra ben allenata da Mister Antonello Mancini. La classifica non sorride ad entrambe le squadre che dovranno cercare di portare a casa l’intera posta con l’obiettivo di allontanarsi dai bassifondi. Per noi sarà una settimana fondamentale visto che mercoledì recupereremo con la Biagio Nazzaro e poi la domenica successiva verrà a farci visita l’ottimo Vismara. Questo mini-ciclo ci darà molte indicazioni, quindi è necessario arrivarci con la massima determinazione". Si gioca alle ore 14,30.

S.Orso 1980-Marina Calcio. I fanesi vorrebbero subito regalare una vittoria ai loro sostenitori e cercare cosi di allontanarsi dalla zona che scotta, gli ospiti dal canto loro puntano a consolidare una graduatoria che li vede in zona playoff. Ore 14,30.

Fermignanese-Moie Vallesina. Il commento prepartita è del mister della Femignanese Simone Pazzaglia: "Durante questo periodo di sosta i ragazzi si sono allenati bene ma la ripartenza dopo 3 settimane di stop è sempre un’incognita. Speriamo di fare una buona partita e di riprendere il cammino in maniera positiva così come lo avevamo lasciato". Ore 14,30.

Vigor Castelfidardo-Tavullia Valfoglia. Divise da un punto entrambe le squadre viaggiano nelle zone dell’alta classifica, facile prevedere che sarà un match giocato a viso aperto e con la massima concentrazione. Ore 14,30.

Vismara-Lunano. "La prima di ritorno – sottolinea l’allenatore del Vismara Pierangelo Fulgini – dopo la sosta natalizia è sempre una partita particolare, e in più affrontiamo un Lunano che sul mercato di riparazione è stato molto attivo, ma quello che è più importante è vedere i miei giocatori confermare e proseguire il bel percorso fatto fin qui". Ore 14,30.

Sassoferrato Genga-Jesina. I padroni di casa hanno necessità di punti per la salvezza, la Jesina deve consolidarsi nei quartieri alti. Un match anche questo aperto a tutti e tre i risultati. Qui il calcio d’inizio è previsto per le ore 15.

Biagio Nazzaro-Gabicce Gradara. È l’unica partita che si giocherà domani in questo girone. A Chiaravalle contro la Biagio ci sarà il debutto del neo acquisto del Gabicce Gradara, l’attaccante Giovanni Barattini prelevato dalla K Sport Montecchio Gallo. "Sarà una partita molto tosta – ha commentato Barattini – Chiaravalle è una piazza storica, c’è voglia di rilanciarsi, conosco alcuni giocatori. La Biagio è una squadra forte per cui ci aspetta un impegno severo. Sono sei anni che manco dal campionato di Promozione, ma lo seguo per la presenza di amici sparsi nelle varie formazioni: il livello è alto". Si gioca alle ore 14,30.

Amedeo Pisciolini