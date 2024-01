Promozione Magra Azzurri deve accontentarsi

Il risultato che nessuno si sarebbe mai aspettato. Tanto meno il Bogliasco. La capolista del campionato di Promozione ha sprecato una ghiotta occasione perdendo la sfida casalinga contro il Rapallo Ruentes 1-0 per la rete messa a segno da Parigi. Dopo ben 15 sconfitte e due pareggi i ruentini hanno ottenuto il primo successo stagionale andando a prenderselo col Bogliasco, che resta in vetta ma non più solo. Il Psm Rapallo nella super sfida con il Molassana ha pareggiato 1-1 (reti di Padi e Mereto) ma proprio grazie all’exploit dei cugini ha raggiunto la testa della classifica E’ stata dunque la giornata delle sorprese e degli scherzi, come quello giocato dal Canaletto all’Intercomunale Beverino che dopo aver sentito aria di vertice ha perso l’equilibrio pur rimanendo sempre a un passo dal gradino più alto del podio anche se adesso avranno una rivale in più rappresentata dai cugini del Don Bosco. Il Magra Azzurri si morde le mani e con giusta ragione. Dopo aver chiuso senza reti il primo tempo nella trasferta sul campo del Little Club James la formazione biancazzurra è salita in cattedra nella ripresa e con Tommaso Giannini, il primo gol su rigore, si è portata sul doppio vantaggio. Ma i santostefanesi di mister Giovanni Putti sono stati raggiunti dalle reti di Falsini e Rossetti che hanno fissato il risultato di partità 2-2. Ma soprattutto sul rigore del momentaneo 2-1 il Magra Azzurri ha avuto molto da recriminare. Scivolone casalingo della Tarros Sarzanese che è stata battuta 2-0 nella sfida del "Miro Luperi" dal San Desiderio. I genovesi sono andati a segno con Sghairi e Basciano e adesso per la formazione diretta da mister Simone Calise è fondamentale ritrovare la condizione per evitare pericolose risalite alle spale che potrebbero mettere in discussione la stagione. Una rete di Fassone ha consentito al Vallescrivia di avere ragione 1-0 del Levanto mentre la Caperanese ha superato Sampierdarenese 4-0 grazie alle doppiette realizzate da Mosto e Bancalari.

Massimo Merluzzi