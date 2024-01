Promozione. Maliseti cade in casa. E dice addio alla Coppa

Maliseti Seano

Antella

MALISETI SEANO: Corradi, Perillo, Cavalieri, Paoli, Campani, Benvenuti, Sensi, Menichetti, Sinteregan, Shiqeri, Mocali. A disp.: Mardale, Aiazzi, Badiani, Andreola, Ballerini, Chiti, Ingrassia, Llana, Luccioletti. All.: Di Vivona.

ANTELLA 99: Vadi, Cipriani, Grattarola, Maresca, Rossi, Biondi, Castiglione, Picchi, Santucci, Merciai, Aprea. A disp.: Ugolini, Kortz, Lanotte, Liguori, Manetti, Aiello, Tumminaro. All.: Morandi.

Arbitro: Nafra di Valdarno.

Reti: 16’ Santucci, 81’ Lanotte.

Niente da fare per il Maliseti Seano, sconfitto dall’Antella 99 per 2-0 sul campo di casa nell’ultimo match del triangolare del secondo turno di Coppa Italia di Promozione e deve dire addio alla competizione. A passare il turno sono i fiorentini, che chiudono al primo posto nel mini girone che comprendeva anche il Grassina. Vantaggio immediato della formazione ospite, con il Maliseti Seano quasi immobile per un presunto fallo non fischiato a metà campo e Aprea lanciato a rete in profondità e abile ad evitare il rientro disperato di Campani e a superare il portiere Corradi con un pallonetto delicato che si insacca nella porta sguarnita. La formazione di casa, infarcita di giovani per le tante assenze, prova a lanciarsi in avanti per pareggiare quasi subito, ben sapendo di avere un solo risultato a disposizione, la vittoria, per passare il turno. La difesa dell’Antella regge a qualsiasi assalto. Si va al riposo con i fiorentini in vantaggio di misura. Nella ripresa il forcing dei ragazzi di mister Di Vivona continua, ma in realtà Vada non deve compiere nessun intervento particolare. A poco meno di dieci minuti dal termine del match arriva il raddoppio della formazione ospite sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il neo entrato Lanotte sfrutta tutti i suoi centimetri in altezza e insacca alle spalle dell’incolpevole Corradi con un gran colpo di testa, chiudendo anzitempo il match, regalando la qualificazione all’Antella ed eliminando il Maliseti Seano.

L.M.