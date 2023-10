Promozione. Maliseti Seano a caccia di punti con la Cerretese

Rimanere in serie positiva, aspettando la prima vittoria. Mettere in cascina punti pesanti per l’obiettivo salvezza è come un mantra per il Maliseti Seano, che oggi (alle 15.30) andrà sul campo insidioso della Real Cerretese per cercare di rimanere in serie positiva dopo gli ultimi pareggi ottenuti nel girone A di Promozione: "Sapevamo che sarebbe stato un campionato in salita, ma fino ad ora ce la siamo giocata contro ogni avversario. Ci è mancato il guizzo giusto, in un paio di occasioni, per portare a casa la vittoria e anche contro la Real Cerretese sarà una partita difficile – dice Piero Carovani, allenatore del Maliseti -. In settimana i ragazzi si sono allenati bene, anche se poi la domenica non riusciamo a riportare tutto quel che proviamo". Assenti sicuri, nelle fila amaranto, che sono a 4 punti, appena fuori dalla zona play out, gli infortunati Amerighi, Robi e Siqueri. Rientrerà Picchianti.