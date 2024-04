Promozione. Martinelli: "L’ultima giornata propone gare da dentro o fuori»

L’ultima giornata nel girone B del campionato di Promozione propone alcune interessanti gare da dentro o fuori, ecco come l’allenatore Martino Martinelli presenta questo turno.

Monticelli-Palmense: "Il Monticelli ha ottenuto quanto doveva, la Palmense deve ancora tagliare il traguardo della salvezza: 2".

Trodica-Vigor Castelfidardo: "Scontro d’alta classifica tra un Trodica mosso da tanta voglia di vincere, ma di fronte avrà nella Vigor Castelfidardo una formazione che mi sembra più squadra: X2".

Corridonia-Porto Sant’Elpidio: "Non si faranno del male, con un punto a testa centreranno i rispetti obiettivi: i playoff per i locali e la salvezza per gli ospiti. Dico X".

Sangiorgese-Rapagnano: "La Sangiorgese vorrà chiudere bene, per il Rapagnano si tratta dell’ultima spiaggia: X2".

Appignanese-Potenza Picena: "Una gara molto importante per entrambe: gli ospiti, fanalino di coda, si giocano le ultimissime carte, ma ritengo che l’Appignanese non si lascerà sfuggire l’occasione per mettersi al sicuro sfruttando anche il fattore campo: 1".

Atletico Centobuchi-Matelica: "Sarà una bella partita tra ottime formazioni: i locali faranno di tutto per strappare il secondo posto alla Vigor Castelfidardo: 2".

Casette Verdini-Elpidiense Cascinare: "Ci sono le premesse per una bella gara ma ritengo che finirà in un pareggio, un risultato che accontenta entrambe le formazioni".

Aurora Treia-Cluentina: "Una partita da dentro o fuori: l’Aurora Treia ha solamente un risultato mentre la Cluentina ne dispone di due su tre: X2".