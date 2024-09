Promozione. Masi, debutto amaro. Ko a Borgo Tossignano

Valsanterno

Masi-Voghiera

VALSANTERNO: . Tonini, Pirazzoli, Rocchi (5’ st Valentini), Gallinucci, Campomori, Alpi, Senese (14’ st Abiba), Suzzi, Castagnini (42’ st Izzaoui), Bali (31’ st Nappi), . Tonini. A disposizione: Sartiani, Garavini, Tosi, Nati, Sini. All.: Geraci.

MASI-VOGHIERA: Bianconi, Quarella (33’ st Baldon), Fiore, Boschini, Rubbi, Mazzoni (13’ st Maione), Ghali (32’ st Scaglione), Chiossi, Toffano (38’ st Parmeggiani), Nitto (43’ st Bucchi), Tosse. A disposizione: Broccoli, Faggioli, Nardini, Franceschini. All.: Lega.

Reti: 8’ pt Bali (V), 39’ pt rig. Toffano (M), 30’ st Aut. Fiore (M), 37’ st Abiba (V).

Note: ammoniti: Alpi (V), Suzzi (V), Quarella (M), Mazzoni (M). Espulso: Rubbi (M) al 41’ st.

Importante vittoria per il Valsanterno, nel primo impegno ufficiale della stagione 2024-2025 contro il Masi Voghiera. Partono forte i padroni di casa, che nei primi 7 minuti tengono saldo il pallino del gioco. Al minuto 8 con una bella azione corale viene liberato al tiro il numero 11 Bali, che con un rasoterra preciso insacca in buca d’angolo la rete del vantaggio per il Valsanterno. Nei minuti successivi la partita si combatte a centrocampo, con grande dispendio fisico da parte di entrambe le compagini. Al minuto 38 il numero 9 Toffano si libera in area avversaria e scarta il portiere, che lo abbatte. Viene fischiato il calcio di rigore, sul dischetto si presenta proprio Toffano, che con un potente tiro centrale insacca il pareggio. Nel finale di primo tempo la partita si scalda, e il direttore di gara è costretto all’utilizzo del cartellino per mantenere l’ordine in campo. Nella ripresa parte forte la squadra di casa, al minuto 3 Senese prende il fondo e mette in mezzo una palla insidiosa, che però non trova nessuna deviazione in area e si spegne in rimessa laterale. Al minuto 30 su bella combinazione sulla fascia sinistra, viene liberato al tiro Bianconi, la sua conclusione viene deviata in rete dal difensore del Masi Fiore, che con un’autorete regala il vantaggio ai padroni di casa. Nel finale chiude il match il Valsanterno, con il subentrato Abiba che dalla lunga distanza pesca il jolly e insacca all’incrocio la rete del definitivo 3-1-