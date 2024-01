Promozione. Montalcino subisce la ’manita’ del Sansovino

SANSOVINO

5

MONTALCINO

2

SANSOVINO: Balucani, Chioccioli, Chottong, Pasquinuzzi (80’ Nardi), Biondi, Bruschi, Mirante, Bonechi (68’ Bigazzi), Sodiq, Miccio, Pascucci (73’ Nikolla). All: Enrico Testini.

MONTALCINo: Cicino, De Iorio Federico (46’ Bonsi), Ciolli (80’ Lachi), Pecci (30’ De Iorio Francesco), Matteini, Berardi, Vichi, Pittalis, Acatullo (80’ Girolami), Layani (59’ Scali), D’Aniello. All: Simone Francini.

Arbitro: Gabriele Giusti di Livorno.

Reti: 6’ e 81’ D’Aniello, 20’ e 28’ Bonechi, 58’e 68’ Mirante, 80’Sodiq.

SANSOVINO – Inizia male l’anno nuovo per il Montalcino che ne incassa cinque dal Sansovino. I biancoverdi al 6’ passano in vantaggio con D’Aniello. Gli aretini pareggiano al 20’ con Bonechi di testa, che raddoppia al 28’. Al 58’ e al 68’ Mirante realizza la sua personale doppietta mentre Sodiq chiude la partita all’80’ e infine D’Aniello porta a due le reti del Montalcino all’81’. Altra domenica amara dunque per i biancoverdi che fanno i conti con una classifica preoccupante.

Andrea Falciani