Promozione: non basta l’uomo in più, il Lagaro pareggia. X Martiri raggiunta

Lagaro

2

X Martiri

2

LAGARO: Crocco, Atzeni, Simonazzi, Ravaglia (23’ st Calegari), Badiani, L. Gabrielli, Innocenti (1’ st Vitali M.), Lamma, Vitali G., Pierucci (1’ st Romeo), Borghesi (21’ st Serra). A disposizione: Giuliani, Masini, Velia, Gentilini, M. Gabrielli. All.: Cati.

X MARTIRI: Stracuzzi, Pavinato, Berveglieri, Meli (45’ st Bini), De Cristofaro, Aguiari, Buoso (29’ st Bigoni), Panzetta, Manfredini, Gessoni (29’ pt Felice), Montanari. A disposizione: Aleotti, Bianchi, Galeotti, Bonaguro, Ercolani, Curarati. All.: Bolognesi.

Arbitro: Petronilla di Parma.

Reti: 16’ pt Badiani (L), 22’ pt rig. Meli (X), 9’ st Panzetta (X), 32’ st Calegari (L).

Note: ammoniti: Vitali G. (L), Serra (L), Berveglieri (X), Meli (X), De Cristofaro (X), Aguiari (X), Manfredini (X), Felice (X). Espulso: Vitali G. (L) al 45’ pt.

LA X MARTIRI sfiora il colpaccio a Vado di Setta contro l’ostico Valsetta Lagaro. Già al minuto 8 la formazione di mister Bolognesi si fa pericolosa con Manfredini, Brocco respinge con difficoltà, sulla ribattuta Buoso mette in rete ma l’assistente segnala l’offside. Al 16° i padroni di casa sbloccano il risultato grazie a Badiani, bravo a risolvere una mischia in area avversaria con un diagonale che non lascia scampo a Stracuzzi. Sei minuti dopo la X Martiri ottiene un calcio di rigore per un fallo commesso da Vitali ai danni di Pavinato, dagli undici metri Meli tenta lo scavetto e gli va bene, il risultato torna così in parità. Al 25° gran tiro di Panzetta, la sfera lambisce il palo alla destra di Crocco. Allo scadere del primo tempo i padroni di casa rimangono in dieci, doppio giallo per Vitali e i i ferraresi ne approfittano, esattamente al 9’ della ripresa: azione personale di Felice il quale, entrato in area avversaria, tira in porta, Crocco respinge, ma Panzetta raccoglie la sfera da posizione defilata e mette la palla in rete. Al 32’ arriva il pari del Valsetta Lagaro, sugli sviluppi di un angolo battuto da Romeo, Serra spizza di testa per Calegari che, da pochi passi, finalizza.