Promozione. Non basta un primo tempo dominato. Il Montelupo spreca troppo e viene fermato

Invictasauro

1

Montelupo

1

INVICTASAURO: Nunziatini, Tropi, Tosoni (55’ Arrigucci), Savini, Berti (68’ Colombu), Greco, Bruni, Brogelli, Generali (85’ Paccagnini), Angelini (89’ Maruccia), Raito. All.: Pedone.

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Cerrini (64’ Cintelli), Tremolanti, Corsinovi (83’ Marrazzo), Alicontri, Pucci, Bartolozzi (83’ Ferrmaca), Torrente (76’ Masoni), Ndaw, Ulivieri (76’ Caparrini). All.: Lucchesi.

Arbitro: Bernardini di Piombino.

Reti: 7’ Ndaw; 75’ Brogelli.

Note: espulso Tropi (I) all’84’ per doppia ammonizione.

GROSSETO – Un primo tempo dominato non basta al Montelupo per mettere al sicuro la gara e alla fine si deve accontentare di un ‘punticino’. Pronti via e gli amaranto sbloccano il risultato con Ndaw, ben servito da Ulivieri, ma tra il 10’ e il 28’ si divorano per 4 volte il raddoppio. Prima Torrente calcia fuori da ottima posizione, poi Ndaw salta anche il portiere ma invece di tirare cerca un compagno a rimorchio che non c’è e infine ancora il numero 10 amaranto prima calcia addosso al portiere dal limite dell’area piccola e poi spedisce sopra la traversa la ribattuta. In avvio di ripresa ci prova anche Bartolozzi, ma Nunziatini si rifugia in corner. Alla prima occasione, invece, l’Invictasauro pareggia: al 75’ Brogelli insacca di testa il contro cross di un compagno. Nel finale assalto generoso, ma confusionario del Montelupo.