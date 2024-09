Promozione, oggi il fischio d’inizio del campionato. Real Cerretese, salta la trasferta a Pontremoli: partita rinviata per l’allerta meteo

Archiviato l’esordio in Coppa Italia di categoria, anche per le formazioni di Promozione è giunto il momento di debuttare in campionato (fischio d’inizio questo pomeriggio alle 15.30). Ma, partendo dal girone A, la Real Cerretese salta la trasferta al Romiti di Pontremoli: match contro l’insidiosa Lunigiana Pontremolese rinviato per l’allerta meteo. Guarda caso la stessa partita con cui i ‘medicei’ iniziarono anche la passata stagione, sebbene a campi invertiti. In quella occasione finì 2-2. Mister Petroni si affiderà al tridente delle meraviglie Melani-Bouhafa-Fedi. Veniamo poi al girone B dove Montelupo e Castelfiorentino United esordiranno invece in casa.

Al Castellani arriva il San Miniato Romaiano, fresco di successo per 1-0 proprio a Castelfiorentino nella prima gara del triangolare di coppa. Sarà una partita speciale per mister Andrea Lucchesi, montelupino doc ma ex di turno. Il tecnico amaranto dovrà però fare i conti con le condizioni dei due portieri: il secondo Consonni è infatti uscito per infortunio nell’amaro debutto in coppa col Firenze Ovest (1-1), mentre il titolare Lensi lo ha addirittura saltato sempre per un problema fisico (c’è però speranza di poterlo recuperare). Chiudiamo con la sfida del Neri di Castelfiorentino tra i gialloblù valdelsani e il Belvedere, appena estromesso dalla Coppa Italia per aver schierato un giocatore ancora squalificato.

La squadra di mister Scardigli, reduce dal successo per 6-1 nell’amichevole contro il Monterappoli di Seconda Categoria (doppietta di Mori e reti di Fontanelli, Leoncini, Gjoni e Milanesi), è pronta a riscattare il ko casalingo di contro il San Miniato Romaiano.