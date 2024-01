Promozione, ondata di maltempo. Dopo due tentativi a Casumaro non si gioca

Dopo due tentativi infruttuosi si sono dovuti arrendere anche a Casumaro e sospendere la partita in programma con il Fontanelice. La pioggia insistente che si è abbattuta sull’intera regione per due giorni consecutivi ha provato la sospensione quasi generalizzata nel girone C di Promozione. Si sono salvate dalla pioggia solo Sparta-Consandolo e la partita del Mesola contro il Monte San Pietro, oltre ovviamente all’anticipo di sabato a Comacchio, il derby con la Portuense.

"Era impossibile giocare in quelle condizioni – allarga le braccia il direttore generale del club rossoblù, Fabio Montosi – il pallone non rimbalzava e c’era anche il rischio che i giocatori si facessero male. Ci sono stati due tentativi: il primo alle 13.15, nel quale ho fatto un sopralluogo con l’arbitro e si era già capito che era impossibile scendere in campo.

Il secondo, quello della definitiva sospensione, alle 14.20: l’arbitro Donati, accompagnati dai capitani delle due squadre, ha preso atto dell’impraticabilità del campo".

E’ la prima volta quest’anno che al "Merighi" è stata sospesa una partita. "Questo perché – afferma Montosi – l’anno scorso abbiamo fatto dei lavori di adeguamento al prato, migliorando il drenaggio.

Infatti finora il terreno di gioco aveva sempre tenuto. Oggi (ieri ndr) però è arrivata un’ondata di maltempo intensa e siamo stati costretti a sospendere la partita. Per questo, e l’ho ribadito a Bologna nella sede del Crer, quando viene emanata un’allerta arancione in Emilia-Romagna, sarebbe meglio la sospensione preventiva, per evitare disagi anche alle società impegnate nelle trasferte, anche lunghe come nel caso del Fontanelice".

La partita sarà recuperata tra due settimane, il secondo mercoledì disponibile.

Franco Vanini