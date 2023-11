Promozione: ore 14,30. L’Atletico Castenaso ci prova a Fontanelice

Anche il campionato di Promozione è giunto alla decima giornata. Oggi, alle 14,30, si giocheranno tutte e nove le partite del girone C che interessa le otto formazioni bolognesi che militano in questa categoria. L’Osteria Grande di Vito Melotti, seconda in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Mesola, farà visita al Consandolo: pur non potendo disporre di una rosa clamorosa, i ferraresi si stanno dimostrando l’autentica sorpresa in positivo di questa prima parte di stagione e servirà una grande prestazione, all’Osteria, per far ritorno a casa con l’intera posta in palio.

L’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni, quarto e in piena zona playoff, farà visita al Fontanelice mentre il Felsina è atteso da uno dei due derby di giornata. Il team di Alessandro Ansaloni sarà impegnato sul terreno di gioco del Fossolo guidato da Leopoldo Santaniello mentre nell’altra stracittadina di giornata lo Junior Corticella di Fabrice Cavina ospiterà l’Msp allenato da Giuseppe Brunetti.

Match esterno per il Trebbo di Alessandro Valtorta che, reduce da un periodo tutt’altro che semplice dal punto di vista dei risultati, cercherà di uscire con un risultato positivo dal delicato scontro diretto salvezza in programma sul terreno di gioco dei ferraresi del Casumaro. Morale decisamente alto per l’Anzolavino: il team di Eugenio Lanfranchi, alla ricerca della salvezza, è reduce dalla clamorosa vittoria ottenuta sul campo del Solarolo e cercherà di ripetersi oggi contro la Valsanterno.