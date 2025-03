PROMOZIONE: ore 15,30 il faro gaggio rende visita al casumaro. Il Valsetta Lagaro attende la Centese: è il big match

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la quartultima giornata. Come per l’Eccellenza B, anche in questo girone C di Promozione c’è grande bagarre in vetta alla classifica con sei squadre in otto punti. La capolista Mesola (59) farà visita ai X Martiri (40), la seconda della classe Comacchiese (56) è attesa dal match casalingo contro il Petroniano (41) mentre la terza Valsetta Lagaro (54) ospiterà la Centese (51), nel big match di giornata. Il Bentivoglio, quarto a 52, cercherà di riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia maturata in settimana provando a battere il Felsina (29) tra le mura amiche mentre l’Atletico Castenaso (31) sarà di scena sul campo della quinta Valsanterno (51).

Per quanto riguarda le altre bolognesi, il Faro Gaggio (43) farà visita al Casumaro (44) mentre l’Msp (40) ospiterà la Portuense Etrusca (29). In zona salvezza, spiccano due sfide fondamentali, con il Trebbo (27) che è atteso dallo scontro diretto in casa del Consandolo (29) e con lo Junior Corticella (26) che farà visita al Masi Torello (26) con cui condivide l’ultima posizione.