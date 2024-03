Promozione. Pari per la Portuense a Castenaso. Ma Melandri esce per infortunio

Atletico Castenaso

0

Portuense

0

ATLETICO CASTENASO: Musiani, Baietti, Alberti, Garelli, Arcesilai, Mazzoni, Maddaloni, Vinjolli, Boni, Bolelli (23’ st Pappalardo), Napolitano (23’ st Capitanio). All.: Mazzoni.

PORTUENSE: Simoni, Sorghini (39’ st Pansini), Ferrari, Masiero, Sovrani, Sarto, Orlandi, Di Domenico, Melandri (35’ pt Allegrucci), Grazia (25’ st Fantoni), Bolognesi. All.: Mariani.

Arbitro: Miglioli di Parma.

Note: ammoniti: Musiani (A), Masiero (P), Di Domenico (P).

Pareggio a reti bianche tra Atetico Castenaso e Portuense, risultato che permette alla squadra di Mariani di mantenere il quarto posto in classifica e, di conseguenza, la zona play off, quella che invece saluta, ormai definitivamente, la formazione bolognese allenata da mister Mazzoni. Partono meglio i padroni di casa, già pericolosi al 4’ con un colpo di testa di Alberti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 21’ Atletico ancora insidioso con un’inzuccata di Mazzoni che però termina sul fondo. Al 35’ tegola per i rossoneri, si fa male bomber Melandri, che viene rilevato da Allegrucci. Due minuti dopo riprende ad attaccare l’Atletico Castenaso, conclusione di Garelli dalla distanza che sorvola la traversa. Nel finale di tempo finalmente si vede la Portuense, bravo Maddaloni ad anticipare all’ultimo il neoentrato Allegrucci. Nella ripresa la musica non cambia granchè, con i padroni di casa sempre a comandare il gioco, al 7’ del st è Garelli a impegnare in due tempi l’estremo difensore della Portuense. I ferraresi però, pian piano, iniziano a farsi insidiosi, soprattutto su un calcio piazzato che vede protagonista Musiani, costretto a superarsi in angolo per evitare lo svantaggio. Al 28’ st grande azione personale di Boni, Simoni riesce a sventare il pericolo deviando in corner. Nel finale occasionissima con Fantoni, che non riesce ad approfittare di un errore della difesa avversaria.