Promozione Pedaci (tripletta) fa volare il Canaletto

Travolgente vittoria del Canaletto nella quinta giornata di Promozione; successi anche per Don Bosco, Follo e Beverino nel derby con la Tarros. Stop per il Levanto e Magra Azzurri.

Calvarese-Don Bosco 1-2

Reti: 1’ Pignotti (D),16’ Cantoni (D),30’ Ghiggeri (C)

Avvio sprint per gli spezzini con il colpo di testa di Pignotti. Al 16’ Cantoni trova il raddoppio. Al 30’ i locali accorciano le distanze con un tocco sotto porta di Ghiggeri.

Forza e C.-Canaletto 1-7

Reti: 4’, 29’, 70’ Pedaci (C), 36’ Giannoccari (C), 53’, 62’ Vanni (C), 77’ Maccarone, 87’ Sgadò (FC)

Il Canaletto dilaga grazie alla tripletta di Pedaci che realizza in diagonale, in contropiede e su suggerimento di Paparcone. In gol anche Giannoccari in rovesciata, Vanni, autore di una doppietta, e Maccarone. Sgadò fa l’1-7.

Caperanese-Follo 1-2

Reti: 51’Angelotti (F), 53’Di Vittorio (F), 60’Lupo (C)

Il Follo si impone con la splendida punizione di Angelotti e con la gran conclusione da 40 metri di Di Vittorio. Al 60’ Lupo di precisione batte Benedini.

Levanto-Busalla 0-3

Reti: 31’ (rig.) Repetto (B), 39’Berta (B), 71’ Ymeri (B)

Il Busalla porta a casa i tre punti grazie al penalty realizzato da Repetto, al raddoppio di Berta e al tris di Ymeri.

Sammargherit.-Magra A. 4-1

Reti: 16’ Giannini (M), 32’ Zanasi (S), 55’ Di Lisi (S), 81’ Traverso (S), 93’ Massaro (S)

Il Magra Azzurri dà l’illusione con il gol di Giannini di poter far male alla capolista, ma alla fine sono i locali a chiudere sul netto 4-1.

Tarros-Beverino 0-1

Rete: 69’ Carlini

A risolvere il derby ci pensa Carlini che regala la vittoria all’Intercomunale Beverino.

Ilaria Gallione