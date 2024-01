Promozione: per i castellani si assottiglia il vantaggio sulle inseguitrici dopo lo scivolone col Castenaso. Mesola al tappeto, ora è bagarre in zona playoff

Atletico Castenaso

2

Mesola

0

ATLETICO CASTENASO: Musiani, Baietti, Maddaloni, Meacci (36’ pt Vinjolli), Arcesilai, Mazzoni, Napolitano (21’ st Alberti), Garelli, Tosi (36’ st Macaluso), Bolelli (21’ st Di Salvo), Semprini (21’ st Bergami). A disposizione: Avino, Negrini, Carlotti, Capitanio. All.: Mazzoni.

MESOLA: Calderoni, Cimino (25’ st Gianella), Lucci, Perini, Pittaluga, Telloli (32’ st Gherardi), Malagutti (39’ st Durante), Casette (7’ st Braghiroli), Allegrucci, Mirontsev, Boscolo. A disposizione: Catalano, Leonardi, Scarpa, Ferrari, Mangolini. All.: Salvagno.

Arbitro: Ferri di Bologna.

Reti: 30’ pt Arcesilai (A), 29’ st rig. Di Salvo (A).

Note: ammoniti: Di Salvo (A).

Dopo la frenata di domenica scorsa contro il MSP, il Mesola frena bruscamente anche contro l’Atletico Castenaso e lascia sul sintetico di Riale altri punti, assai importanti per assicurarsi i playoff. Il divario con le squadre inseguitrici, infatti, si sta assottigliando e, alla lunga, i castellani potrebbero anche rischiare di essere tagliati fuori dalle prime 5 posizioni. Botta e risposta in avvio di gara: alla conclusione sporca di Boscolo, parata da Musiani, risponde Semprini, ma il suo tiro è fuori dallo specchio. Il più pericoloso della squadra di mister Salvagno è Boscolo: l’attaccante ci prova al 24’, trovando però l’opposizione dell’estremo difensore di casa, che blocca a terra il suo tentativo. Micidiali sulle palle inattive, i locali si portano in vantaggio al 30’ grazie al gol di Arcesilai sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo la rete subita, arriva la pronta reazione degli ospiti che trovano ancora la porta, ma devono fare i conti con un Musiani decisamente in giornata. Dopo l’intervallo il Mesola schiera Braghiroli per Casette e cerca di stanare gli avversari, ma i blaugrana si chiudono in difesa con ordine. Al 74’ il neoentrato Di Salvo conquista un calcio di rigore e, con personalità, si presenta sul dischetto e realizza il penalty: 2-0 e alto mare per i castellani. La squadra di mister Salvagno non riesce a tornare in partita.