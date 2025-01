Promozione. Per il Castelfiorentino United colpi di scena a non finire

Castelfiorentino United2Cerbaia2

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Nidiaci (37’ Guasti, 85’ Boye)), Sebastiano, Chiti, Pisaneschi, Mancini, Locci (75’ Leoncini), Bagnoli, Fontanelli, Cicali, Mhilli. All.: Bartalucci

CERBAIA: Turini, Lotti, Fontanelli, Cei, Mannelli, Pinzauti, Vignozzi S. (60’ Zahouani), Pecci, Mazzoni (70’ Diegoli), Maio (78’ Calvetti), Enache (78’ Ponziani). All.: Sacconi

Arbitro: Manduzio di Livorno

Reti: 65’ e 90’ rig. Cicali; 67’ Cei; 72’ rig. Enache

CASTELFIORENTINO – Succede tutto nella ripresa al Neri con l’ex San Gimignano Cicali che salva allo scadere il Castelfiorentino United. Dopo una prima frazione avara di emozioni, nella ripresa i valdelsani si vedono prima annullare un gol a Mhilli per fuorigioco e poi sbloccano il risultato con una magistrale punizione di Cicali. Nel giro di sette minuti, però, il Cerbaia ribalta il risultato: al 67’ pareggia con Cei, lesto a ribadire in rete una punizione di Enache respinta dal palo, e al 72’ sorpassa con lo stesso Enache su rigore (tante le proteste locali per la concessione del penalty per un presunto fallo del portiere Pulidori in uscita su Maio). Al 90’, però, il tiro dal dischetto viene concesso anche ai padroni di casa e Cicali firma la doppietta personale per il definitivo 2-2, anche se in pieno recupero è il Cerbaia a protestare per la rete annullata per fuorigioco a Ponziani su imbeccata di Diegoli, che nega il blitz alla squadra di Sacconi. Con questo pari, il Castelfiorentino United resta a meno sei dai play-off, ma vedi ridursi a tre punti il margine sulla zona play-out.

Si.Ci.