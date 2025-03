Promozione. Pienza avanti poi il black out nella ripresa

VICIOMAGGIO4PIENZA2

VICIOMAGGIO: Poponcini, Nocciolini A., Fragala, Morelli, Iscaro, Minatti, Artini, Benucci, Fei, Paci, Rotelli. Panchina: Castellucci, Kakaci, Rossi, Menchetti L., Gallastroni, Vacchiano, Pernici, Nannicini, Salvadori. Allenatore Violetti

PIENZA: Pelliccione, Berardi, Bonari, Pecci, Guerra, Pinsuti, Veliz Coccolo, Ajdini, Venuto, Valente, Begnardi. Panchina: Biagiotti, Barbieri, Battistelli, Camillucci, Marku, Pinsuti, Rosati, Vannini. Allenatore Camillucci

Arbitro: Sinca di Firenze.

Reti: 43’ Veliz Coccolo, 46’ Morelli, 50’ Valente, 58’ Benucci, 66’ autorete, 78’ Rotelli.

VICIOMAGGIO – Il Pienza subisce un inaspettato ko in casa del Viciomaggio, penultima della classe ma ancora con possibilità concrete di accedere ai playout. La formazione di Camillucci nel finale del primo tempo era passata avanti con Veliz Coccolo ma subito in avvio di secondo tempo ecco il pari dei padroni di casa con Morelli. Il Pienza è in partita e torna presto in vantaggio col bomber Valente. A quel punto però si spegne la luce per i biancorossi che subiscono tre reti in 20 minuti con Benucci, un autogol e Rotelli. A nulla serve la reazione finale. Il Pienza può comunque ancora aggrapparsi al recupero contro il San Piero a Sieve di mercoledì.