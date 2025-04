Promozione: Pietrasanta e Forte dei Marmi pronte per i playoff decisivi

In Promozione i giochi sono fatti in vetta (Real Cerretese campione già da una settimana e mezzo) e in larga parte anche in coda (Viaccia retrocesso... e Marginone quasi: oggi sarà decisivo lo scontro diretto a Casalguidi). Le due versiliesi del torneo Pietrasanta (52 punti) e Forte dei Marmi (50) sono già matematicamente certe di fare i playoff... ma non ancora della posizione in cui li faranno. Per cui questa 30ª ed ultima giornata di campionato sarà fondamentale per definire la griglia, cui sono coinvolte pure Lunigiana Pontremolese (52, al netto del -10 di penalizzazione... perché sul campo sarebbero 62 punti) e Larcianese (47). Infatti il San Giuliano, attuale secondo della classe con 53 punti, è come se “sparisse dalla classifica“ essendo già alla Final Four dei playoff regionali intergironi tramite la Coppa (dove è stata finalista contro la Sansovino del versiliese Imbrenda però già promossa in Eccellenza avendo vinto il campionato, nel girone C).

Qui Pietrasanta. I biancocelesti, per niente distratti dalle voci di un possibile interesse ad acquistare il titolto sportivo del Real FQ in Eccellenza da parte della società, vogliono rialzare la testa sul campo dopo aver fatto solo 5 punti nelle ultime 7 gare (in cui ha sempre subito gol). Oggi alle 15.30 ricevono allo stadio Comunale “XIX Settembre“ il già salvo Montecatini (arbitra Giusti di Livorno, coi guardalinee Tilli di Prato e Monetti di Pisa). Della Bona ritrova Biagini dalla squalifica ma perde Della Pina per infortunio. E poi, è noto, ha smesso Mattiello. Da decidere se mettere difesa a 3 o a 4.

Qui Forte dei Marmi. Gli squali fanno visita ad un Urbino Taccola libero di testa e che domenica scorsa ha battuto la lanciatissima Pontremolese, che non perdeva dal match d’andata. La terna è tutta livornese ad Uliveto Terme con Marongiu, Luti e Ficarra. Cagnoni potrebbe far riposare i diffidati e salvaguardare Rodriguez. Si è fatto male Alberti in settimana. Ma forse recupera per la panchina Bresciani. Fuori poi i lungodegenti Credendino e Nicola Sodini.

Simone Ferro