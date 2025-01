Promozione. Pietrasanta e Forte. Riscatto a suon di gol

Rialzare subito la testa era quello che volevano e dovevan fare Pietrasanta e Forte. E così hanno fatto, regalandosi l’immediato ritorno alla vittoria con tanto di raffica di gol senza subirne, facendo valere il fattore casalingo e diventando adesso anche i due migliori attacchi del girone A di Promozione: i biancocelesti hanno schiantato 4-0 quel Cubino che si presentava al confronto col miglior attacco del torneo (che adesso invece ce l’ha il Pietrasanta, coi suoi 37 sigilli) mentre gli squali hanno fatto un sol boccone del Montecatini battendolo 3-0 (e salendo a 36 reti realizzate).

Il Pietrasanta ha ripreso la strada giusta dopo lo scivolone a San Giuliano. Poter perdere lo scontro diretto ci stava, anche se i biancocelesti una settimana fa sbagliarono atteggiamento non sfruttando la superiorità numerica per più di un tempo dopo il rosso a Di Paola. Aver perso per la terza volta su tre in stagione contro la principale rivale al titolo poteva lasciare il segno. Invece, nonostante l’assenza in difesa di due titolarissimi come Terigi e il 2005 Bartoli, la squadra di Della Bona ha reagito da grande. Ha cambiato modulo mettendosi col 4-3-1-2 e la retroguardia col rispolverato 2007 Romanelli a destra e la coppia centrale Da Prato-Laucci che ha annullato un cliente difficile come Paggetti. Contro il Cubino l’ha sbloccata Fabio Biagini su rigore (per lui 1° centro stagionale e 10° marcatore diverso dell’annata pietrasantina) e poi hanno rimpinguato il bottino Szabo (al 8° sigillo in campionato!), Alessandro Remedi (al suo 6° gol) e Mattiello che da subentrato dopo la lunga assenza ha trovato la sua 7ª rete in campionato e 9ª stagionale. Importante anche aver ritrovato per una porzione di gara Laurini.

Il Forte non è stato da meno. Cagnoni (che domenica prossima tornerà in panchina) si gode i suoi attaccanti Maggi (capocannoniere del girone), Nicola Sodini e un super Rodriguez. In tre hanno fatto 26 reti stagionali, fra campionato e coppa: Maggi 12 (11+1), Rodriguez 9 (8+1), Sodini 5 (4+1).