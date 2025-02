Promozione. Pietrasanta: sul 4-0, poi rischia. Rinviata la partita del Forte

viaccia

3

pietrasanta

4

VIACCIA: Cecconi, Pittala, Bashkimi, Querci, Fedi, Ferroni, Virdo, Fofana, Yahon Mande, Ridolfi, Rozzi. (A disp.: Calvani, Pelagalli, Aiello, Hisely, Bellucci, Varago, Vannucci, Baldi, Caca). All. Alessio Giugni.

PIETRASANTA: Citti, Romanelli, Laucci, Ceciarini (25’ st Bellè), Da Prato (15’ st Raffaetà), Bartoli, Szabo (25’ st Bonini), Aquilante (20’ st Sessa), Bruzzi (20’ st Adami), Biagini, Falorni. (A disp.: Giromini, Terigi, Della Pina, Mattiello). All. Giuseppe Della Bona.

Arbitro: Subhan di Pontedera (assistenti di linea Magnelli di Valdarno e Vedda di Firenze).

Reti: 4’ pt Bruzzi (P), 14’ Bruzzi (P), 27’ Aquilante (P), 45’ Laucci (P); 30’ st Fedi (V), 32’ Rozzi (V), 45’ Rozzi (V).

PRATO – Torna primo in classifica il Pietrasanta riagganciando in vetta la Real Cerretese. In questa seconda domenica di febbraio la 22ª giornata del campionato di Promozione (7ª di ritorno) vede vincere fra le tre contendenti al titolo solo i biancocelesti versiliesi mentre pareggia il San Giuliano (ora a -2 dalla vetta) che fa 1-1 con l’Urbino Taccola (dove segna ancora l’ex Viareggio Samuele Chicchiarelli, che stasera sarà ospite del programma social tv ’Palla al centro’) e perde la Cerretese 1-0 a Larciano.

Il Pietrasanta mette in ghiaccio la sfida contro il fanalino di coda Viaccia nel primo tempo, chiuso 4-0 con la doppietta di Bruzzi che sblocca con punizione all’incrocio e poi sale a 9 sigilli stagionali, il gran tris del centrocampista Aquilante ed il poker del difensore-goleador Laucci di testa (a segno per la 3ª domenica di fila).

Il match poteva nella ripresa andare anche sul 6 o 7 a zero... e invece succede che il Pietrasanta si adagia sugli allori e vede clamorosamente riaprirsi la contesa, col Viaccia che gli segna 3 gol rimettendo di fatto in discussione almeno nel punteggio una partita che invece sembrava abbondantemente chiusa. Della Bona sul 4-0 ha fatto i cambi a 25 minuti dalla fine... e invece quattro dei cinque subentrati sono entrati con l’atteggiamento sbagliato ravvivando di fatto il nemico.

La gara Casalguidi-Forte dei Marmi invece, in programma al “Barni” di Casalguidi tra i canarini e gli squali, ieri è stata rinviata a data da destinarsi. A causa del maltempo di questi ultimi giorni infatti il terreno di gioco non garantiva uno svolgimento regolare della partita che non è nemmeno inziata.