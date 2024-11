Promozione. Pietrasanta vince l’anticipo, Forte ad Altopascio

pietrasanta

urbino taccola

PIETRASANTA: PIETRASANTA: Citti, Da Prato, Terigi, Ceciarini, Bartoli, Aquilante, Szabo, Della Pina, Bruzzi, Biagini, A. Remedi. (A disp.: Failli, Bellè, Bresciani, Carella, Ceresini, Laucci, Cosentino, Falorni, Romanelli). All. Della Bona.

URBINO TACCOLA: Malasoma, Taglioli, Zaccagnini, Marinari, Bellagamba, Aliotta, Fabbrini, Castellacci, Petracci, Fazzini, Cei. (A disp.: Nigro, Romeo, Langella, Risolo, Antoni, Pezzini, Mercuri Cepparello, Rossi, Cosi). All. Polzella.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Rete: 35′ pt Szabo (P).

MARINA DI PIETRASANTA – Il Pietrasanta ieri pomeriggio al “Pedonese“ nell’anticipo della 10ª giornata di Promozione ha vinto 1-0 contro l’Urbino Taccola dei viareggini Giacomo Petracci (grande ex del match) e Tommaso Fazzini. La squadra di Uliveto Terme, allenata da Luca Polzella (ex tecnico del Camaiore), è stata battuta di “cortomuso” grazie al gol-partita di Raul Szabo poco oltre la mezz’ora di gioco. Per il versatile classe 2000 di origini albanesi si tratta già del quarto sigillo in questa prima parte di stagione. Szabo si conferma così autentico “apri-scatole” imprendibile per le difese nemiche. Quella pietrasantina invece di difesa riprende ad essere imperforabile: con quello di ieri fanno infatti ben 5 clean-sheet nelle ultime 6 gare di campionato, con Citti che ha preso solo un gol (da Scaranna nel finale del derby vinto 2-1 al Forte domenica scorsa) negli ultimi 540 minuti.

In campo oggi invece alle 14.30 al Comunale di Altopascio il Forte dei Marmi, in trasferta contro la Lampo Meridien per riscattare le due sconfitte di fila. Arbitrerà Bolognesi di Siena, coadiuvato da Gambini di Pontedera e Temfack di Pisa. Negli squali fortemarmini in dubbio solo Cardillo e capitan Lossi. Dalla squalifica Luca Cagnoni ritrova però Credendino dietro.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 5 Gentile (2005), 2 Credendino, 6 Rocchiccioli (F. Sodini), 3 Valori; 4 Papi, 8 Del Soldato; 11 N. Sodini, 10 Rodriguez, 7 Tedeschi (C); 9 Maggi.