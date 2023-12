Promozione. Pieve Fosciana, il trainer Martinelli:: "Primo gol del Settimello di mano»

"C’è poco da parlare della partita; il primo gol del Settimello è stato fatto chiaramente di mano ed è questo l’episodio decisivo che ha fatto cambiare le sorti della partita". Così l’allenatore Daniele Martinelli, dopo la grave sconfitta interna del suo Pieve Fosciana nello scontro diretto con il Settimello, in un sabato pre-natalizio molto amaro. Una battuta d’arresto che compromette seriamente il prosieguo della stagione.

Ma i garfagnini non sono stati mai pericolosi, tirando praticamente mai in porta. "Come contro il Lampo Meridien – puntualizza il tecnico – l’avevamo preparata così: lasciando loro l’iniziativa, per, poi, agire di rimessa. Poi la rete che ha cambiato tutto, a seguire l’errore che ha causato il raddoppio del Settimello. E lì è finita. Un arbitraggio non all’altezza ci ha danneggiato ancora: e sono tre partite su quattro che subiamo torti evidenti. Anche se siamo ultimi in classifica, meritiamo più rispetto".

Poco da aggiungere, se non le espulsioni del difensore Da Prato e dei portieri Regoli e Velani (che era subentrato), da un direttore di gara fin troppo severo che non ha fatto altro che peggiorare una situazione già difficilissima, non tanto per una sfida ormai compromessa, quanto in ottica futura in vista dei prossimi impegni dei biancorossi. Ed il primo match del 2024 sarà il derby di Castelnuovo.

Ora sono attese alcune novità dal mercato (e non potrebbe essere altrimenti), per migliorare l’organico e provare ancora a credere nel miracolo salvezza.

Flavio Berlingacci