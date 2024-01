Promozione. Pieve Fosciana risorge e spera. Battuto di misura il Maliseti

PIEVE FOSCIANA

MALISETI SEANO

PIEVE FOSCIANA: Velani, Nelli, Matteoni, Pietrazzini, Da Prato (65’ Ghilarducci), Pieroni, Lucchesi, Turri (90’ Valdrighi), Pugliese (56’ Giunta), Rocco (80’ Cavani), Bertellotti. All.: Martinelli.

MALISETI SEANO: Mandalè, Civillielli, Michelotti, Badiani, Benvenuti (59’ Peschi), Paoli (80’ Roby), Breschi (50’ Campani), Picchianti, Leana (44’ Silva Reis), Lori, Shiqueri (60’ Mocali). All.: Di Vivona.

Arbitro: Iacopini di Firenze.

Rete 23’ Rocco.

SAN ROMANO GARFAGNANA - Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Pieve Fosciana che non aveva alternative, se non battere il Maliseti per continuare a sperare. Molto buona la prestazione dei biancorossi che hanno dominato in lungo a largo un avversario diretto nello corsa alla salvezza, superato grazie al bel gol di Rocco a metà della prima frazione. Poi i ragazzi di Martinelli hanno gestito il vantaggo senza mai rischiare, sfiorando più volte il raddoppio, in almeno quattro ripartenze non andate a buon fine per la poca cattiveria sotto porta degli avanti pievarini.

Successo dunque, che va ben oltre lo striminzito 1 a 0 che fa tornare la fiducia in casa Pieve Fosciana, visto che la compagine garfagnina, nonostante ancora ultima in classifica, ha accorciato le distanze sulle rivali, rimettendosi in corsa per una posizione play-out: ora, però, serve continuità.

Flavio Berlingacci